ضيوف خادم الحرمين يزورون مسجد قباء ومقبرة الشهداء وجبل الرماة

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زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، مقبرة الشهداء وجبل الرماة ومسجد قباء ، وذلك ضمن البرامج الثقافي الذي أعدته الوزارة للضيوف خلال إقامتهم في المدينة المنورة.

واستهل ضيوف البرنامج الزيارات بزيارة مقبرة الشهداء والوقوف على جبل الرماة، استمعوا إلى ما يسن فعله عن زيارتهم مقبرة الشهداء والمعلومات التاريخية الإسلامية لجبل الرماة ودوره في معركة أحد.

كما زار الضيوف مسجد قباء، وتعرفوا على قيمته التاريخية وفضله، وصلوا فيه ركعتين اقتداءً بالرسول – صلى الله عليه وسلم-.

وعبر عدد من الضيوف عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين – حفظهما الله – على ما وجدوه من خدمات مما سهل لهم زيارة المعالم الإسلامية التاريخية والوقوف عليها ما يجسد عناية واهتمام المملكة بالإسلام والمسلمين، مبدين سعادتهم بهذه الزيارة والتعرف على تلك المواقع التي لها الأثر الكبير في نفوسهم.