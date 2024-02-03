ضيوف خادم الحرمين يزورون مقبرة الشهداء وجبل الرماة ومسجد قباء

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زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، مقبرة الشهداء وجبل الرماة ومسجد قباء، وذلك ضمن البرنامج الثقافي الذي أعدته الوزارة للضيوف خلال إقامتهم في المدينة المنورة قبل انتقالهم إلى مكة المكرمة.

واستهل ضيوف البرنامج الزيارات بزيارة مقبرة الشهداء والوقوف على جبل الرماة، واستمعوا إلى ما يسن فعله عند زيارتهم المقبرة والبعد عن البدع والممارسات الخاطئة مستمعين إلى بعض القصص والمعلومات التاريخية الإسلامية لجبل الرماة ودوره في معركة أحد من المرشدين بالموقع، كما زار الضيوف مسجد قباء، وتعرفوا على قيمته التاريخية وفضله، وصلوا فيه ركعتين اقتداءً بالرسول – صلى الله عليه وسلم-.

وعبّر عدد من الضيوف عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما وجدوه من خدمات مما سهل لهم زيارة المعالم الإسلامية التاريخية والوقوف عليها ، ما يجسد عناية واهتمام المملكة بالإسلام والمسلمين.