طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف شرق قطاع غزة

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تعرض شرق قطاع غزة مساء اليوم، لقصف طائرات الاحتلال الحربية، وأفادت مصادر فلسطينية بسماع دوي انفجارات قرب دوار منطقة ملكة، شرق مدينة غزة، نتيجة غارات جوية للاحتلال.

وأكد الهلال الأحمر في فلسطين إصابة مواطن فلسطيني بجروح، كما خلّف القصف أضراراً بالغة في المكان.

ذكرت مصادر فلسطينية أن الجيش قصف بقذيفة مدفعية موقع رصد يتبع لحركة “حماس” شمالي قطاع غزة ما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل بجروح.

وقال الجيش في بيان إنه استهدف نقطة عسكرية لحماس قرب السياج الأمني، ردًا على تفجير عبوات ناسفة وإلقاء قنابل يدوية نحو قواته خلال فعالية شرقي مدينة غز .

فيما أفادت وزارة الصحة في غزة في بيان بـ”إصابة 12 مواطنًا بجراح بين طفيفة ومتوسطة من بينهم صحفي خلال اعتداءات قوات إسرائيلية على المواطنين في المناطق الشرقية لقطاع غزة”.

وكان خمسة فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة بمتظاهرين قرب السياج الفاصل مع إسرائيل خلال احتجاجات يوم أمس، وعادت الاحتجاجات الشعبية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل شرق قطاع غزة أيام الجمعة وفي المناسبات الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة وسط رصد لتصعيد تدريجي في حدة المواجهات.