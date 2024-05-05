طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منازل وأراض زراعية وسط وجنوب قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ومدفعيته، مساء السبت، منازل ومناطق زراعية وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر في قطاع الدفاع المدني، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت أرضًا زراعية جنوب مدينة “رفح”، بالتزامن مع إطلاق قنابل حرارية بكثافة فوق مدينتي “رفح” و”خان يونس”، فيما تم قصف منزل مكون من أربعة طوابق في حي المنارة بمدينة خان يونس، وتدميره بشكل كامل.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة، ومخيم النصيرات، وشمال وشرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. واستهدفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وكانت بلدية النصيرات أعلنت أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير 12 بئر مياه ومحطتي تحلية وآلاف الأمتار من شبكات المياه، وتدمير نحو 27 ألف متر مربع من الطرق الرئيسية والفرعية، إضافة إلى 5 ميادين وتقاطعات رئيسية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي إلى 34,654، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 77,908 في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.