طائرة بدون طيار تتسبب في إيقاف مباراة أستون فيلا وساوثهامبتون

توقفت مباراة أستون فيلا التي تقام الآن ضمن منافسات الجولة رقم 21 من فعالــيات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك حيث التقى الفريق بساوثهامبتون، وتم إيقافها خلال الشوط الأول.

وقام الحكم بإيقاف المباراة في الدقيقة 40، بسبب طائرة مسيرة بدون طيار فوق ملعب سانت ميري ستاديوم معقل ساوثهامبتون، حيث دخل اللاعبون والحكام إلى غرف خلع الملابس، حتى تعامل عناصر التنظيم في الملعب مع تلك الطائرة، وتم إيقافها وإبعادها.

وعاد الحكم مرة أخرى باستئناف المباراة، وذلك بعد توقفها لعدة دقائق، لتستكمل من الدقيقة 40 في الشوط الأول.

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