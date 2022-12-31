طائرة تهبط اضطرارياً لولادة طفل

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هبطت طائرة ركاب بصورة اضطرارية ومفاجئة في أحد مطارات العاصمة براغ بجمهورية التشيك بعد ولادة طفل على متنها.

وذكرت وكالة “أنباء تشتك” التشيكية، اليوم، أن الطائرة كانت في طريقها من برمنغهام في بريطانيا إلى بوخارست برومانيا، غير أنها اضطرت إل الهبوط في مطار فاتسلاف هافيل في جمهورية التشيك.

وخرج إلى الحياة على متن الطائرة أثناء تحليقها مولود ذكر.

وقال متحدث باسم المطار لوكالة الأنباء التشيكية إن الأم، وهي رومانية الجنسية، والطفل يتمتعان بصحة جيدة، وتم نقلهما إلى مستشفى في براغ.

واستمرت الرحلة بعد التوقف القصير غير المقرر في براغ، حيث اتخذت الطائرة وجهتها بعد ذلك إلى بوخارست، وهي مقصدها الأصلي.

وأعرب رئيس مطار براغ جيري بوس، في تغريدة على “تويتر”، عن تمنياته الطيبة للطفل.