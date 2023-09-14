طابع بريدي يؤرخ لـ”قمة العلا للآثار”

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أصدرت مؤسسة البريد السعودي “سُبُل”، طابعاً بريدياً تذكارياً يؤرّخ لقمة العلا العالمية للآثار، ويؤكّد على أهمية القمة وحضور العلا في ذاكرة التاريخ والإرث الإنساني.

ويحتوي الطابع التذكاري الذي جاء باللونين الأصفر الداكن والأخضر، على رمز المملكة “النخلة والسيفين” أعلى اليمين، والتاريخين الهجري والميلادي أعلى اليسار.

يذكر أن قمة العلا العالمية للآثار انطلقت (الأربعاء) بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبحضور أكثر من 300 مشارك، حيث ركزت على 4 محاور تشمل الهوية ومشهد الآثار والمرونة وإمكانية الوصول.