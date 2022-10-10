طالبات تنمرن على زميلتهن في “سناب شات” فانتهى الأمر باعتداء جسدي.. ما القصة؟

كشفت أماني العجلان، الباحثة الاجتماعية، أنها وقفت على حادثة طالبات في الابتدائي تنمرن على زميلتهن بإنشاء جروب “سناب شات”، حتى وصل الأمر إلى الاعتداء الجسدي، مع ذكر تزايد حالات الانتحار في الولايات المتحدة بسبب التنمر الإلكتروني.

وقالت أماني العجلان في تصريحات متلفزة، عبر برنامج الراصد الذي يُعرض عبر قناة روتانا خليجية: “على مستوي العالم حالات الانتحار بسبب التنمر الإلكتروني مرتفغعة جدًا، و تصل إلى 40 حالة سنويا في أمريكا للأطفال أقل من 17 سنة”.

وأضافت: “الحمد الله نحن في مجتمع يحميه الدين والعقيدة، ولكني أتكلم على الجيال الجديدة التي ترضعت الإنترنت، وهو لا يشبه اخر دفعة التي عرفت هذه التقنية الذكية في متوسط أعمارهم على عكس الأجيال القادمة”.

وحكت تجربة خاصة قابلتها: “مرت علي قصة، لطالبات إبتدائي تنمرن على زميلتهن، وعملوا جروب عبر سناب شات للتنمر عليها، حتى أن الأمر وصل للاعتداء الجسدي عليها، لذلك الموضوع ليس سهل وكبير”.

وأشارت: “الأهل لازم يتكلمون مع أولادهم، ولا ندري هل هو متنمر أو منتمر عليه لذلك يجب أن تكون علاقتكم شفافة”.