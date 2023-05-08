طالبة أمريكية تتحدث عن سر تعلقها بالمملكة وأهلها (فيديو)

قالت طالبة أمريكية تدرس في جامعة الملك سعود إنها منذ سنوات وهي تتمنى أن تدرس في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى العمل فيها، لأنها تحب العادات والتقاليد السعودية.

وأضافت الطالبة وتسمى “هايدي” خلال لقاء تلفزيوني أنها تهوى اللغة العربية، مشيرة إلى أنها شاهدت الكثير من البرامج والمسلسلات السعودية في أمريكا قبل أن تأتي إلى المملكة للدراسة منذ سنة وثمانية أشهر، موضحة أن الذي دفعها لذلك هو عملها في مجال التحدث بالإشارة لغير القادرين بالعربية.

وأوضحت أنها تدرس في الجامعة في قسم علم النفس باللغة العربية وليست الأجنبية، ولديها أصدقاء سعوديين، كما أنها تتلقى الدعم الكامل من الأساتذة، مشيرة إلى أنها سافرت إلى العديد من المدن السعودية منها الرياض، وجدة، متمنية الذهاب إلى الجنوب والحائل.

وأشارت إلى أن القيم والثقافة السعودية من أكثر الأشياء التي جذبتها إلى الدراسة في المملكة، واحساسها بالأمن والأمان والثقة في الناس كلها مشاعر لم تدركها في أمريكا، نافية الصورة الذهنية في عقل الأمريكيين عن السعودية، التي تتسم بالجمود والسلبية، منتقدة ثقافة الأفراد التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية، ومشيدة بثقافة الجماعات في المملكة.