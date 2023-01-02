طالب سعودي يبتكر جهازاً منزلياً لتحليل السكر

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الطالب إياد محمد السلمي (12 عاماً) بالصف الأول المتوسط؛ لفت أنظار زائري معرض الإبداع العلمي (إبداع 2023) لإدارة الموهوبين بتعليم جدة.

إياد شارك بمشروعه «جهاز تحليل الدم المنزلي متعدد الاستخدامات»، الذي يوفر الجهد والمال على المريض، والاطمئنان على صحته بشكل دوري في المنزل دون الذهاب إلى المستشفى.

هذا الابتكار، كما وصفه إياد يحلل السكر في الدم باستخدام تفاعل مماثل يتم تحفيزه بواسطة إنزيم آخر باستخدام الطريقة الكهروكيميائية، إذ تحتوي شرائط الاختبار على أنبوبة شعرية تقوم بامتصاص كمية الدم مع تحديد الطرق التي تهدف لتطوير أجهزة تحليل السكر لتتمكن من إظهار نتائج التحاليل الأخرى وهو ما تحقق بالفعل وفقا لـ«عكاظ».

وأوضح أنه أعد تجارب ناجحة، مثل إضافة تحديد فصيلة الدم لمهمات الجهاز، وجار العمل على إضافة عدد من التحاليل المتعددة وهو ما سيسهم في الاستغناء عن أجهزة تحليل السكر الحالية واستبدالها بهذا الجهاز لشموليته لمعظم التحاليل الأخرى.

ويأمل إياد مستقبلاً ابتكار مشاريع بحثية أخرى تخفف الصعاب على الناس، والمنافسة بها محلياً وعالمياً.

يذكر أن إياد منذ عامين يفكر في وضع حلول لبعض الإشكاليات التي تواجه الناس للتسهيل عليهم، ما حفَّز أسرته لإلحاقه في كشوفات «موهبة» العام الماضي بعد حصوله على 1468 درجة.