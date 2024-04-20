طالب سعودي يُحقِّق ذهبية “كانجارو” العالمية

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حقق الطالب علي عبدالرحمن عبدالله الغامدي، الذي يدرس في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة الإمام عاصم لتحفيظ القرآن الكريم بإدارة تعليم شقراء، الميدالية الذهبية في مسابقة كانجارو 2024م.

يُذكر أن مسابقة “كانجارو موهبة للرياضيات” تُعد إحدى كبرى المسابقات التي تقام في أكثر من 70 دولة حول العالم لقرابة 6 ملايين طالب. وتستهدف المسابقة الطلبة من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي. وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات الرياضية، والقدرة على حل المسائل الحسابية، إضافة إلى تطبيق المفاهيم الرياضية، وربطها بحياتهم اليومية، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات، وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام.