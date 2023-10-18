طالب من تعليم الحدود الشمالية يتأهل لمبادرة “الموهوبون العرب” في نسختها الثالثة 2024م

المناطق_ الحدود الشمالية

تأهل الطالب عبدالعزيز فاير الفايز من ثانوية التميز التعليمي بعرعر لمبادرة “الموهوبين العرب” في نسخته الثالثة 2024م، ضمن مبادرات مؤسسة “موهبة”.

وهنّأ مدير التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان، الطالب المتأهل، مقدمًا شكره وتقديره لأسرته والمشرفين التربويين على ما قدموه من جهد خلال الفترة الماضية والتي كانت داعماً لوصوله لهذه المرحلة.

يذكر أن مبادرة “الموهوبين العرب” التي تنظمها مؤسسة “موهبة” تهدف إلى تمكين الموهبة والإبداع في الطلاب وإيجاد بيئة محفزة لهم، وتعزيز الشغف بالعلوم لبناء قيادات شابة عربية واعدة تقود العالم العربي نحو مستقبلٍ زاهر.