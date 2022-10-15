طبيبة تنصح بعدم تناول القهوة عند ظهور 3 أعراض

نصحت الطبيبة الروسية أوكسانا ميخايلوفا، أخصائية الغدد الصماء، بعدم بتناول فنجان القهوة في حالة ظهوور أعراض الصداع والدوخة والغثيان.
وقالت ميخايلوفا، أن تناول القهوة في هذه الحالات تسبب ارتفاع ضغط الدم وتزايد عدد ضربات القلب وتثير الجهاز العصبي، بحسب “روسيا اليوم”.
وأضافت: “تناول الشخص الكافيين أثناء ظهور هذه الأعراض قد يكون خطرًا على صحته لأنه سيودى إلى أزمة فرط ضغط الدم”.
وأوضحت الطبيبة الروسية، أن تناول الكافيين قد يؤدي إلى تفاقم حالة الإجهاد العصبي والقلق واضطراب النوم.
كما نصحت بعدم تناول القهوة عند عدم انتظام ضربات القلب وخفقانه، لأن الكافيين قد يقلل فعالية الأدوية المستخدمة لعلاج هذه الحالة.