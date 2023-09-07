طبيب بريطاني يدحض أسطورة البقع البيضاء على الأظافر

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دحض الدكتور كاران رانجاراجان أخصائي أمراض الباطنية، الأسطورة الشائعة حول سبب ظهور البقع البيضاء على الأظافر.

ووفقا للطبيب، ظهور البقع البيضاء على الأظافر ليست علامة على وجود اضطرابات ما صحية في الجسم. بل تشير إلى نقص فيتامين D أو نقص الكالسيوم في الجسم، أو تظهر بسبب تعرض الظفرلضربة خفيفة.

ويقول: “تمنع الضربة خلايا الأظافر المحتوية على الكيراتين من الترابط بشكل صحيح مع بعضها البعض. ونظرا لنمو الأظافر ببطء، لن يلاحظ ضرر الضربة إلا بعد حوالي ستة أسابيع”.

ويضيف البقع البيضاء على الأظافر يمكن أن تظهر حتى أثناء تقليمها (مانيكيور). والطريقة الوحيدة للتخلص منها هي الانتظار حتى ينمو الظفر.