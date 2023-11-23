طبيب ينصح بالتخلي عن القهوة في فترة العواصف المغناطيسية

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ينصح الدكتور أندريه تياجيلنيكوف، أخصائي الرعاية الصحية الأولية، من يعاني من حساسية الطقس الامتناع عن شرب القهوة والكحول والأطعمة المقلية والمعجنات خلال فترة العواصف المغناطيسية.

ووفقا له بالإضافة إلى ذلك يجب الامتناع عن أي نشاط يتطلب التركيز بما فيها قيادة وسائط النقل والنشاط البدني المكثف.

ويشير الطبيب، إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على المزيد من الأطعمة والخضروات والأعشاب والفواكه سهلة الهضم يساعد على تجاوز العاصفة المغناطيسية التي تضرب الأرض، ومن المفيد أيضًا شرب المزيد من الماء أو شاي الأعشاب لتحسين الدورة الدموية.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم، يوصى الطبيب بالتقليل من استهلاك الملح، لأنه يحبس الماء في الجسم، أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستوى ضغط الدم، فعليهم بدء يومهم بتناول وجبة فطور كاملة.