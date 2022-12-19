طحالب “سبيرولينا”.. غذاء خارق غني بالبروتين بديلاً عن اللحوم

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كشفت دراسة علمية جديدة عن نوع من الطحالب التي تعد غذاء خارقا لاحتوائها على كمية كبيرة من البروتين أفضل من اللحوم.

وأوضحت الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة “التكنولوجيا الحيوية البحرية”، أن اتباع نظام غذائي يومي يتضمن الطحالب الخضراء المزرقة التي تُعرف باسم “سبيرولينا”، يعزز الصحة العامة نظرا لمحتواها الغني بالبروتين والحديد والأحماض الدهنية الأساسية.

ولفت الباحثون القائمون على الدراسة أنه بعمل مقارنة مع اللحم البقري، فإن طحالب “سبيرولينا” التي تزرع في أيسلندا، تعد بديلا مستداما للحوم كونها تترك بصمة بيئية أصغر مقارنة بالمنتجات الحيوانية التي ينجم عن الحصول عليها إطلاق كميات كبيرة من غاز الميثان، كما أنها ستساعد في إخراج الغازات الدفيئة من الغلاف الجوي، وتقليل آثار تغير المناخ.

وأشار الباحثون إلى أن “سبيرولينا” ذاتية التغذية، وتعتمد على التمثيل الضوئي وثاني أكسيد الكربون للحصول على الطاقة، مؤكدين ضرورة تبنيها في الوجبات الغذائية كبديل للحم البقر كونها صحية أكثر وتوفر الاستدامة البيئية.