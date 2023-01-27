طرح تذاكر مباراة الاتحاد والفيحاء في كأس السوبر

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طرح الاتحاد السعودي لكرة القدم تذاكر نهائي كأس السوبر بين الاتحاد والفيحاء.

وكشف حساب كأس السوبر السعودي عبر “تويتر” عن طرح تذاكر النهائي المرتقب بين الاتحاد والفيحاء.

ويلعب الاتحاد ضد الفيحاء يوم الأحد المقبل ضمن نهائي كاس السوبر السعودي في نسخته الجديدة.

وفاز الفيحاء على الهلال بهدف دون رد، فيما فاز الاتحاد على النصر بنتيجة 3-1 في نصف النهائي.