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طرح تذاكر مباراة الهلال والدحيل بالدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.. إليك رابط الحجز

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 فبراير 2023 - 7:50 مساءً
تذاكر مباراة الهلال والدحيل

أعلن الاتحاد القطري، اليوم الجمعة، طرح تذاكر مباراة الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويمكنك حجز تذكرتك الآن عبر زيارة الرابط التالي: https://tickets.qfa.qa/qfa/.

ويستقبل استاد الثمامة، قمة عربية تجمع بين الهلال والدحيل، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023.

الهلال بطل آخر نسختين في البطولة، يريد مواصلة النجاحات والذهاب إلى أبعد نقطة في المسابقة، لتحقيق اللقب الخامس في مسيرته.

وكان الهلال قد نجح في الوصول إلى نصف النهائي، بعد الفوز على فودلاد بهدف دون رد، بينما فاز الدحيل على الشباب بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الهلال والدحيل

موعد مباراة الهلال والدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 هو الأحد 26 فبراير 2023 على استاد الثمامة.

 

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 فبراير 2023 - 7:50 مساءً
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