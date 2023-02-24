طرح تذاكر مباراة الهلال والدحيل بالدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.. إليك رابط الحجز

أعلن الاتحاد القطري، اليوم الجمعة، طرح تذاكر مباراة الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

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ويستقبل استاد الثمامة، قمة عربية تجمع بين الهلال والدحيل، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023.

الهلال بطل آخر نسختين في البطولة، يريد مواصلة النجاحات والذهاب إلى أبعد نقطة في المسابقة، لتحقيق اللقب الخامس في مسيرته.

وكان الهلال قد نجح في الوصول إلى نصف النهائي، بعد الفوز على فودلاد بهدف دون رد، بينما فاز الدحيل على الشباب بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الهلال والدحيل

موعد مباراة الهلال والدحيل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 هو الأحد 26 فبراير 2023 على استاد الثمامة.