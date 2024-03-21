طرح فرصة استثمارية بالمدينة المنورة لإنشاء مصنع إسفلت

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أعلنت أمانة المدينة المنورة عن فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة صنع إسفلت في حي حمراء الأسد، لخدمة الحي، ومنطقة المدينة المنورة التي تتميز بكثافة الحركة العمرانية.

وبيّنت الأمانة أن المصنع يمثّل أحد مشروعات الأنشطة الصناعية، وخدمات قطاع المعادن ومواد البناء، ويشمل إنشاء أنواع من الإسفلت أو مواد مماثلة، ويشمل زفت وقطران الفحم .

وقد خُصّصت أرض بمساحة 6608 أمتار مربعة لإنشاء المصنع، داعية المستثمرين إلى تقديم طلباتهم عبر منصة “استثمارات المدينة” خلال فترة التقديم التي تنتهي في الـ 21 من شهر مايو المقبل.