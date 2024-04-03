طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر “أبشر”

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تطرح الإدارة العامة للمرور، مزاد اللوحات الإلكتروني، عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا، اليوم الأربعاء.

وأشارت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر موقع “إكس” (تويتر سابقًا) إن مزاد اللوحات الإلكتروني سيستمر حتى غد الخميس الموافق 4 أبريل الجاري.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد، وحدد طريقة المشاركة حيث يتم أولاً الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، وبعدها اختيار المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وتطرح الإدارة العامة للمرور، في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، 35 لوحة.