طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة يومين

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكن الراغبين من شراء هذه اللوحات.

وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق اليوم الأربعاء 14 رمضان 1444 هـ الموافق 5 أبريل 2023 ويستمر حتى الخميس الموافق 6 أبريل.

خطوات الوصول للخدمة

وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة يتم من خلال ثلاث خطوات هي:

1 ـ الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 ـ اختيار المرور.

3 ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.