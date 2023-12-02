“طروق السعودية” تستعرض نتائج جولتها في منطقة عسير

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نظم برنامج صون الموروث الموسيقى والتراثي “طروق السعودية” مساء اليوم، حفل استعراض نتائج جولة طروق السعودية بمنطقة عسير وذلك على مسرح الفعاليات بنادي أبها الأدبي، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، والرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى باول باسيفيكو، وجمع من المهتمين بالفنون والموسيقى.

وعدّ الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية في كلمته أن البرنامج من أهم المشاريع بكونه من المشاريع التأسيسية لإستراتيجة وزارة الثقافة لاكتشاف وإبراز التراث الوطني بعمقه وتميزه، بالمشاركة مع هيئات الموسيقى والتراث والأزياء والطهي لتأسيس قواعد توثيقية لكل تراث وطني، مشيرًا إلى أن انطلاق المشروع من منطقة عسير يأتي بما تحمله من كنوز موروثيه متنوعة حيث لم يقتصر الأمر على توثيق وتسجيل وتنويت موسيقي للموروث بل سعيًا لوضعها في منصة تتيح الاطلاع عليها من كافة المهتمين في العالم.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى في كلمته “لقد تعرفنا خلال مراحل توثيق هذه الأعمال على تنوع ثقافي ومعرفي وطني بتنوع الايقاعات والسلالم الموسيقية وكيف أنها جزء من حياة الفرد، فتوثيق هذه الطروق بتقنيات عالية ستكون داعمة لاستدامة هذا الإرث للأجيال القادمة وعرضه في منصة يستفد منها الجميع”.

وشهد الحفل عرضًا مرئيًا عن الطروق بموسيقى أعدها الموسيقار أمير عبدالمجيد، إضافة لفيلم يستعرض مسيرة العمل في التوثيق.

واستعرضت رئيسة قسم المحافظة على التراث في هيئة الموسيقى هيا الحزاب, بيانات إحصائية عن “طروق السعودية” والتي شملت 93 فيديواً للفنون الأدائية الجماعية، و 20 فيديواً للطروق الفردية، وأربع فيديوهات لطرق صناعة الآلات الموسيقية والإيقاعية في عسير، وحضور 9 مناسبات محلية لتوثيقها في مواد مرئية حقيقة، إضافة لعدد من الفيديوهات والتسجيلات الصوتية والصور الفوتوغرافية بإجمالي بلغ 7256 صورة فوتوغرافية، و1868 مادة مكتوبة، 2256 مادة صوتية.

وقدّمت العديد من العروض الشعبية لفنون الخطوة العسيرية، واللعب، والعرضة، واختتم الحفل بدويتو موسيقي بالهارمونيكا والمزمار قدمه رئيس هيئة الموسيقى باول باسيفيكو والفنان حديش جبان.