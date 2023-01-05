طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة (صفر درجة مئوية)

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس درجات الحرارة في المملكة.

أدنى درجة حرارة في المملكة

وأوضح المركز أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة عند صفر مئوية ، فيما سجلت القريات 2 درجة مئوية.

وأشار المركز عبر انفوجرافيك على تويتر ، أن درجة الحرارة في سكاكا وعرعر سجلت 4 مئوية ، وحائل عند 5 درجات مئوية وتبوك عند 6 درجات مئوية.

أمطار رعدية

وتوقع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ( تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها ) ومنطقة الباحة تمتد إلى أجزاء من مناطق الشرقية والرياض.

الضباب

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: