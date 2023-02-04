طريف تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة عند 1 مئوية

المناطق_متابعات

أوضح المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في المملكة اليوم السبت.

وأشار المركز عبر انفوجرافيك على تويتر أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة عند 1 درجة مئوية ، فيما سجلت القريات وعرعر وتبوك 3 درجات مئوية ، وسجلت حائل 4 درجات مئوية.

وأضاف المركز أن الدهناء والمجمعة والتنهات والصمان وحفر الباطن 6 درجات مئوية.

وسجلت الرياض وبريدة 7 درجات مئوية فيما سجلت الدوادمي والباحة وأبها و8 درجات مئوية.

وتوقع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والجوف والأجزاء الداخلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة، كما لا يستبعد تكوّن الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: