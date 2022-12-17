طريف تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في المملكة اليوم السبت.

أدنى درجة حرارة في المملكة

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة عند 6 درجات مئوية ، والقريات وعرعر وحائل عند 7 درجات مئوية.

وأشار المركز إلى أن سكاكا والباحة وأبها عند 8 درجات مئوية ، والمجمعة والدوادمي وتبوك عند 9 درجات مئوية.

أمطار على الباحة

وشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ – اليوم – هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاءً متفرقة من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها.

سال على أثرها عددٌ من الأودية والشعاب، وارتوت على الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .

أمطار على جازان

وهطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان، شملت محافظات بيش، وأحد المسارحة، والعيدابي، والدرب، وهروب، وعددا من القرى والمراكز التابعة لها، سالت على أثرها عدد من الأودية وأرتوت الأرض.

جعلها الله سقيا خير ورحمة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: