طريقة تعديل سجل مشاهداتك على “تيك توك” في خطوات بسيطة

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حرصا على مزيد من الخصوصية، قد يلجأ البعض من مستخدمي تيك توك على التعامل مع سجل مشاهداتهم بالتعديل أو الحذف.

هذا الإجراء من الأمور المتاحة عبر التطبيق الشهير باتباع مجموعة خطوات بسيطة تتشارك بها هواتف آيفون والعاملة بنظام أندرويد، ويكشف عنها موقع “بيزنس إنسايدر” ضمن هذا التقرير.

لحذف أول تعديل قائمة سجل مشاهدات على تيك توك، عليك أولا الوصول لقائمة المشاهدات، وذلك يكون بالدخول على حسابك الخاص عن طريق الزر المثبت أعلى الركن الأيمن من الصفحة الرئيسية للتطبيق.

ثانيا، بدخولك على حسابك الخاص، قم بالضغط على زر الصفوف الثلاث المتراصة رأسيا أعلى الركن الايمن من الشاشة، ومن ثم قم بالدخول على خانة الاعدادات والخصوصية.

ثالثا، بعد الدخول على قائمة الاعدادات والخصوصية، قم بالدخول على خانة المحتوى والنشاط، ومن خلاله قم بالدخول على سجل المشاهدات Watch history.

رابعا، بوصولك لسجل المشاهدات، يمكنك التعامل مع سجل مشاهدات على تيك توك بالطريقة التي تريدها، ما إن كان تعديل القائمة بحذف بعض المحتويات، أو حذف القائمة بأكملها.