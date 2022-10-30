طريقة حجز موعد في مدرسة تعليم القيادة عبر أبشر

أطلقت الهيئة العامة للمرور خدمة استقبال طلبات حجز موعد تعليم القيادة إلكترونياً عبر منصة أبشر لكافة المقيمين والمواطنين من رجال ونساء، وجاء هذا الإعلان في إطار التسهيل على الراغبين في حجز موعد القيادة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.