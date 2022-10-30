طريقة حجز موعد في مدرسة تعليم القيادة عبر أبشر

أطلقت الهيئة العامة للمرور خدمة استقبال طلبات حجز موعد تعليم القيادة إلكترونياً عبر منصة أبشر لكافة المقيمين والمواطنين من رجال ونساء، وجاء هذا الإعلان في إطار التسهيل على الراغبين في حجز موعد القيادة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.
طريقة حجز موعد مدارس تعليم القيادة عبر أبشر
- الدخول إلى منصة أبشر
- اختيار مواعيد
- النقر على المزيد
- الضغط على المرور
- الضغط على حجز موعد جديد من هنا
- يمكنك اختيار واحد من الخيارات التالية:
- تعليم القيادة للمبتدئين
- تعليم القيادة لمن لديه مهارة
- اختر المنطقة المناسبة
- الضغط على التالي
- اختيار مدرسة تعليم القيادة
- اختيار الوقت والتاريخ المناسبين
- مراجعة الطلب والتأكد من كافة المعلومات المُدخلة
- النقر على التأكيد على بيانات الموعد