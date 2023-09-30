طريق “جدة – مكة” بمرحلته الأخيرة

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بدأت الهيئة العامة للطرق، في تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع الطريق المباشر بين جدة ومكة المكرمة، الذي يساهم في تحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة.
وأوضحت الهيئة أن نسبة إنجاز أعمال تنفيذ المشروع تجاوزت 70%، حيث يبلغ طول المرحلة الرابعة 20 كيلومتراً يضاف إليها 53 كيلومتراً إجمالي أطوال المراحل الثلاث الأولى.
ويسهم الطريق الذي يبلغ إجمالي طوله 73 كيلومتراً بمساراته الأربعة، في رفع كفاءة وفاعلية أداء قطاع النقل، وتسهيل انتقال المعتمرين والحجاج، وتقليل الازدحام المروري على طريق الحرمين، واختصار معدل زمن الرحلة بين شمال جدة ومكة، وربط مطار الملك عبدالعزيز بمكة.