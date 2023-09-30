طريق “جدة – مكة” بمرحلته الأخيرة

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بدأت الهيئة العامة للطرق، في تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع الطريق المباشر بين جدة ومكة المكرمة، الذي يساهم في تحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة.