“طريق مكة” تحفظ أمتعة الحجاج بـ”الترميز”

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توفر مبادرة “طريق مكة”، التي أطلقتها وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، خدمة ترميز وفرز أمتعة الحجاج في مطارات بلدانهم؛ وذلك لضمان وصولها إلى مقار سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتبدأ عملية “الترميز”، التي يقوم بها فريق مختص بإشراف وزارة الحج والعمرة، في الصالة المخصصة لمبادرة “طريق مكة” بفرز الأمتعة ووضع ملصق على أمتعة حجاج بيت الله الحرام.

ويحتوي الملصق على بيانات الرحلة ومعلومات عن الحجاج وأماكن سكنهم، إضافة إلى ملصق على غلاف جواز سفر الحاج، وإعطائه بطاقة تحمل نفس المعلومات المدونة على أمتعته. وعند وصول ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم.