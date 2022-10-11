طفلة أُصيبت بـ “الصرع” فدمرها والديها على يد “مشعوذ” في الرياض بسبب هوس الجن والمس.. ماذا حدث لها؟

روت الدكتورة فوزية با مقدم، استشاري مخ وأعصاب، مأساة طفلة على يد “مشعوذ” بسبب معتقدات أهلها في “الجن والمس” ورفضهم العلاج الطبي لمرض الصرع، موضحًة، أن المشعوذ كان يخنقها فأصيب بإعاقة.

وقالت فوزية با مقدم استشاري مخ وأعصاب، في تصريحات متلفزة، عبر برنامج ياهلا: “نعاني كثيرًا من المشعوذين، كثير حالتهم سأت بسبب المشعوذين”.

وروت: “طفلة عندها 8 سنوات عندها صرع أبوها لم يصدق فأخذها إلى أحد المشعوذين ، وجلسة جلستين، ثلاث المشعوذ كان ذو بنية كبيرة جدًا، وكان يضربها ويجلس عليها، ويقول إلى الجن أطلع فكانت تفيق ويغمى عليها حتى تحولت فيما بعد لطفلة معاقة”.

وأكملت: “لا تتكلم ورجعها المستشفى وأصبحت تتعالج من الإعاقة والصرع، ولا نعرف هل هي عايشة أم لا”.