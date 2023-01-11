طفلة عمرها 9 أعوام.. الإكوادور تسجل أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور

أعلنت وزارة الصحة في الإكوادور يوم الثلاثاء تسجيل أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور لطفلة تبلغ من العمر 9 أعوام، في حالة نادرة لإصابة البشر بالعدوى بعد شهر من إعلان البلاد حالة طوارئ صحية بيطرية.

وتراوحت الأعراض التي تصيب البشر بسبب الإصابة بإنفلونزا الطيور من عدم ظهور أي أعراض أو أعراض خفيفة إلى أعراض شديدة تؤدي إلى الوفاة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التي ذكرت أن الانتشار بين البشر نادر جدًا.

وتسببت إنفلونزا الطيور في نفوق عشرات الملايين من الطيور العام الماضي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، التي أبلغت عن أول إصابة بشرية في أبريل الماضي، وذُبح العديد من الطيور لمنع انتشار المرض.