طفلة في موسوعة غينيس.. بسبب ذكائها الاستثنائي

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أثبتت فتاة أمريكية، تبلغ عامين، أن لديها ذكاءً يتجاوز سنها، مع قبولها بصفة أصغر عضو في جمعية مينسا للذكاء العالي.

وأفادت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أمس، أن إيسلا ماكناب من ولاية كنتاكي الأمريكي، تم قبولها في مينسا، بعد حصولها على 99% في اختبار الذكاء على مقياس «ستانفورد – بينيه» لفئة عمرها. ومينسا هي أكبر جمعية للذكاء العالي في العالم، ويجب أن يحصل أعضاؤها على 98% أو أعلى في اختبار الذكاء ليكونوا مؤهلين للدخول إليها.

وقال الوالدان جيسون وأماندا ماكناب، إن إيسلا تعلمت الأبجدية، عندما كانت تبلغ 18 شهراً، وبدأت في القراءة بعدها مباشرة. وقال جيسون ماكناب لموسوعة غينيس للأرقام القياسية: «عندما بلغت 7 أشهر كانت تختار بعض العناصر من كتب الصور عندما يُطلب منها». وقال الوالدان إنهما سجلا إيسلا في مينسا، على أمل العثور على موارد ضرورية لرعاية مواهبها.