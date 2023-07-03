طقسٌ شديدُ الحرارة على مُعظم المناطق ورياحٌ نشطة مُثيرة للأتربة في بعض المناطق اليوم

ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين بداية ونهاية الأربعينيات مئوية في مُعظم المناطق، حيث تكون حول الـ 45 مئوية في العاصمة، بينما تكون الأجواء أقل حرارة ومُعتدلة نسبياً على المُرتفعات الجنوبية الغربية، مع درجات حرارة ما بين مُنتصف العشرينيات وبداية الثلاثينيات مئوية.