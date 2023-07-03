طقسٌ شديدُ الحرارة على مُعظم المناطق ورياحٌ نشطة مُثيرة للأتربة في بعض المناطق اليوم

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يُشير آخر الخرائط الجوية إلى توقعات بأن تبقى درجات الحرارة حول مُعدلاتها الطبيعية في المملكة السعودية يوم الإثنين، ويكون بذلك الطقس حاراً إلى شديد الحرارة مع نشاطٍ للرياح السطحية المُثيرة للأتربة في بعض المناطق.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين بداية ونهاية الأربعينيات مئوية في مُعظم المناطق، حيث تكون حول الـ 45 مئوية في العاصمة، بينما تكون الأجواء أقل حرارة ومُعتدلة نسبياً على المُرتفعات الجنوبية الغربية، مع درجات حرارة ما بين مُنتصف العشرينيات وبداية الثلاثينيات مئوية.
وتتزامن هذه الأجواء مع نشاط للرياح الشمالية (البوارح) على المنطقة الشرقية، وتعمل على إثارة للأتربة والغبار، وبالتالي حدوث تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على أجزاءٍ من غرب المملكة تُثير العوالق الترابية وبخاصة في المناطق المفتوحة وشرق المُرتفعات الغربية.