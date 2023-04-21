طقس أول أيام العيد.. هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يكون هناك هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أغلب مناطق المملكة.

ووفقًا لـ “واس”، فإن الناطق المعرضة للسيول تضم: الرياض، القصيم، حائل، المدينة المــــنورة، مكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك على أجــــزاء من مناطـــــق البــاحة، عسير، جازان ونجران، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربــــــية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة وتكون شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة وذلك باتجاه بــاب المندب.

كا نوه التقرير، إلى ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر ستكون من خفيف إلى متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى جنــــوبية غربية تتحول ليلاً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

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