طقس اليوم.. أجواء باردة على معظم مناطق المملكة مع تكوين للصقيع بالمناطق الشمالية

المناطق_الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير طقساً بارداً على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل.

وأضاف أنه سيستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (30 درجة بمكة المكرمة، و26 درجة بالمدينة المنورة، و25 درجة بالرياض، و22 درجة بالدمام، و27 درجة بجدة، و21 درجة في أبها).