طقس اليوم.. أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة وغبار وأتربة بهذه المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

وأضاف أنه يتوقع أن تنشط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى مناطق حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (31 درجة بمكة المكرمة، و34 درجة بالمدينة المنورة، و28 درجة بالرياض، و30 درجة بالدمام، و32 درجة بجدة، و22 درجة في أبها).