طقس اليوم.. أمطار رعدية ورؤية متدنية مع تكون للضباب بهذه المناطق

المناطق-الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير، وعلى أجزاء من جنوب المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

ولفت إلى أنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (35 درجة بمكة المكرمة، و31 درجة بالمدينة المنورة وجدة، و28 درجة بالرياض، و30 درجة بالدمام، و20 درجة في أبها).