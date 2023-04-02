طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وتوقع المركز في تقريره استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض ونجران وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأبان أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 30-60 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.