طقس اليوم.. أمطار غزيرة بالرياض والشرقية وضباب وصقيع بالمناطق الشمالية

المناطق-الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، وذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأضاف أنه يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، كما أن الفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق.

ولفت إلى أن فرص تكوّن الضباب مهيأة كذلك على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، ولا يستبعد تكون الصقيع على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك في الصباح الباكر.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المناطق ستكون كالتالي: (25 درجة بمكة المكرمة، و24 درجة بالمدينة المنورة، و19 درجة بالرياض، و20 درجة بالدمام، و27 درجة بجدة، و18 درجة بأبها).