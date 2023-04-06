طقس اليوم.. أمطار متفاوتة تشمل معظم المناطق مع جريان للسيول بمكة وعسير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

وأضاف أنه يتوقع كذلك هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل والرياض، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والحدود الشمالية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (35 درجة بمكة المكرمة، و34 درجة بالمدينة المنورة، و33 درجة بالرياض، و32 درجة بالدمام، و31 درجة بجدة، و22 درجة في أبها).