طقس اليوم.. أمطار وسيول بالرياض ومكة ورياح نشطة بالمدينة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والرياض والقصيم والشرقية، وكذلك مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأضاف أن الفرصة تتهيأ أيضاً لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي حائل والمدينة المنورة، مع فرصة لتكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مناطق جازان وعسير والباحة ونجران وتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم، والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (25 درجة بمكة المكرمة، و24 درجة بالمدينة المنورة، و13 درجة بالرياض، و20 درجة بالدمام، و26 درجة في جدة، و17 درجة في أبها وتبوك).