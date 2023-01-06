طقس اليوم.. أمطار وسيول على عدة مناطق بينها الرياض ومكة والمدينة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

وأوضح أن الحالة ستكون أيضاً على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، على أن تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وأضاف أنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (26 درجة في مكة المكرمة، و17 درجة في المدينة المنورة والدمام، و14 درجة في الرياض، و18 درجة في أبها، و15 درجة في تبوك، و27 درجة في جدة).