طقس اليوم.. أمطار وسيول على مكة والرياض وسحب رعدية بعدة مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير، أن الفرصة لا زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل والرياض والحدود الشمالية والجوف وتبوك، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (25 درجة بمكة المكرمة، و21 درجة بالمدينة المنورة، و15 درجة بالرياض وتبوك، و19 درجة بالدمام، و27 درجة بجدة، و18 درجة في أبها).