طقس اليوم.. استمرار الأمطار على عدة مناطق بينها الرياض ومكة والمدينة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد)، على مختلف مناطق المملكة.

ونوه التقرير إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم وأجزاء من منطقة حائل.

ولفت إلى أنه يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران والمدينة المنورة والشرقية والجوف.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (37 درجة بمكة المكرمة، و34 درجة بالمدينة المنورة، و28 درجة بالرياض والدمام، و33 درجة بجدة، و24 درجة في أبها).