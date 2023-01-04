طقس اليوم.. استمرار الحالة المطرية بالبلاد وأجواء شتوية معتدلة بالرياض وعدة مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة، تمتد لأجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

وأضاف أن السماء يتوقع أن تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع تساقط الثلوج على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية (طريف وعرعر).

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (25 درجة بمكة المكرمة، و18 درجة بالمدينة المنورة، و19 درجة بالرياض وأبها، و20 درجة بالدمام و26 درجة في جدة).

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة، تمتد لأجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

وأضاف أن السماء يتوقع أن تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع تساقط الثلوج على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية (طريف وعرعر).

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (25 درجة بمكة المكرمة، و18 درجة بالمدينة المنورة، و19 درجة بالرياض وأبها، و20 درجة بالدمام و26 درجة في جدة).