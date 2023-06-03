طقس اليوم.. استمرار الحالة المطرية بعدة مناطق بينها مكة والمدينة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والحدود الشمالية والجوف، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يستمر تأثير نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية على أجزاء من منطقتي الشرقية والحدود الشمالية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (45 درجة بمكة المكرمة، و42 درجة بالمدينة المنورة، و40 درجة بالرياض، و38 درجة بجدة، و41 درجة في الدمام، و23 درجة في أبها).