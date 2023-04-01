طقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار على أجزاء من مكة

المناطق_الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير، أن الانخفاض في درجات الحرارة يستمر على معظم مناطق المملكة، مصحوباً برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران.

ولفت إلى أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (32 درجة بمكة المكرمة، و28 درجة بالمدينة المنورة، و24 درجة بالرياض، و25 درجة بالدمام، و29 درجة بجدة، و21 درجة في أبها).