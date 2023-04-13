طقس اليوم.. استمرار هطول الأمطار بمعظم المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وعلى أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

وأضاف أنه سيستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية، وتكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (32 درجة بمكة المكرمة والدمام، و26 درجة بالمدينة المنورة، و30 درجة بالرياض، و29 درجة بجدة، و24 درجة في أبها).