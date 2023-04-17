طقس اليوم.. استمرار هطول الأمطار مع توقعات بجريان سيول بالرياض والقصيم وحائل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن يستمر هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل.

وأضاف أن الأمطار ستكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأوضح أنه يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران والمدينة المنورة والشرقية ومنطقتي الجوف وتبوك.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (38 درجة بمكة المكرمة، و34 درجة بالمدينة المنورة، و26 درجة بالرياض، و30 درجة بالدمام، و33 درجة بجدة، و24 درجة في أبها).