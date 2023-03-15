طقس اليوم.. ثلوج بمرتفعات تبوك واستمرار احتمالية هطول الأمطار بجميع المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن تكون الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة والقصيم وحائل والرياض والشرقية.

وأضاف أن الحالة ستشمل كذلك أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين يستمر التوقع لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز وعلقان) خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (31 درجة في مكة المكرمة، و28 درجة في المدينة المنورة والرياض وبريدة، و29 درجة في الدمام وجدة، و18 درجة في أبها).